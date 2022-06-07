Ankara’yı sağanak vurdu: Aracın üstüne çıkıp yardım beklediler
Başkent’te aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen caddelerde mahsur kalanlar, araçların üzerine çıkıp yardım bekledi. Bir minibüste mahsur kalanlar da kepçe yardımıyla kurtarıldı.
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İHA - DHA 07.06.2022 - 14:34| Son Güncelleme : 07.06.2022 - 14:43
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