Ankara’yı sağanak vurdu: Aracın üstüne çıkıp yardım beklediler

Başkent’te aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen caddelerde mahsur kalanlar, araçların üzerine çıkıp yardım bekledi. Bir minibüste mahsur kalanlar da kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Haberler - İHA - DHA 07.06.2022 - 14:34 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 14:43

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