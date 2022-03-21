Antalya'da binlerce denizanası sahile vurdu

Antalya'da Boğazkent ve Belek mahallesi sahilinde kumların üzerinde binlerce denizanası görüldü. Çevredekiler tedirgin olurken, bazıları da telefonla denizanalarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. 'Deniz Ciğeri' türünden denizanalarının lodos ve akıntı ile geldiği tahmin ediliyor. Dün öğle saatlerinden itibaren denizanası yoğunluğu yaşanan sahilde, akşam gün batımına doğru kıyıda hiç denizanası kalmadığı görüldü.
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DHA 21.03.2022 - 13:34| Son Güncelleme : 21.03.2022 - 13:56
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