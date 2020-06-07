Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi George Floyd'un ölümü sonrası başlayan protestolarda "terör örgütü" olarak tanımayı planladığı Antifa ile ilgili açıklama yaptı. "Suriye'deki terörist gruplarla işbirliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük" dedi.

NTV Haber 07.06.2020 - 03:10 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 03:23

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