Artvin Borçka'da bir ocaktan yayılan kömür tozunun sağlık sorunlarına neden olduğu iddiası

Artvin Borçka'da işletilen bir ocaktan çevreye yayılan kömür tozu nedeniyle çevrede sağlık sorunlarının başladığı öne sürüldü. Ocağın yanında bulunan köyde tarım alanlarının zarar gördüğü de belirtiliyor.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER