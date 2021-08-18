Asker eğlencesinde silahlar çekildi: İki kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlence meydan savaşına döndü. Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyünce silahlar çekildi ve havaya defalarca ateş açıldı. Bacağından yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 10:27

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