'Asker ıslanmasın' diye şemsiye tutan kadın o anları anlattı
İdlib'de şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın Hatay'daki cenazesinde askere şemsiye tutan tutan kadın, ''Onlar bir ana kuzusu, onlar bizim için canlarını verdi, bir şemsiye esirgememişiz çok mu?'' dedi.
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02.03.2020 - 13:44| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 14:01
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