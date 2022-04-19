At arabasıyla kum çekerken az kalsın ölüyorlardı

Ağrı’da Taşlıçay deresinden at arabasıyla kum çeken üç genç, suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. At, arabayla beraber suya kapılarak sürüklenince gençler canlarını zor kurtardı. Köprünün ayaklarına tutunan üç genç, dereye gelen itfaiye ekibinin de yardımıyla demirlere tırmanarak yukarı çıkmayı başardı.
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