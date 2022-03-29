Attığı tekmeyle tüfeği böyle yere düşürdü

Kahramanmaraş’ta av tüfeğiyle sokakta bağırarak dolaşan adamı, bir bekçi attığı tekmeyle etkisiz hale getirdi. Silahlı adamın arkasından yaklaşan bekçi, elindeki tüfeğe tekme atarak yere düşürmeyi başardı. Tüfeğin düşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan adam emniyete götürüldü.
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