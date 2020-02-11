Avcılar'da oyuncak tabancayla banka soyan zanlının cezası belli oldu

İstanbul Avcılar’da bir mağazadan aldığı oyuncak tabanca ile soygun yapan Tahir Yalçınkaya hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Yalçınkaya’nın ‘silahla yağma’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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