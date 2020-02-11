Avcılar'da oyuncak tabancayla banka soyan zanlının cezası belli oldu
İstanbul Avcılar’da bir mağazadan aldığı oyuncak tabanca ile soygun yapan Tahir Yalçınkaya hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Yalçınkaya’nın ‘silahla yağma’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
11.02.2020 - 16:20| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 16:30
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.