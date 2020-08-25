Bakan Albayrak NTV özel yayınına konuk oluyor

Karadeniz'de doğalgaz keşfi Türkiye için dönüm noktası olacak mı? Doğalgazda yeni müjde gelir mi? Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de mi? Petrol arama çalışmalarında son durum nedir? Yeni eksen Türkiye için ne anlama geliyor? Türkiye'nin enerji faturalarındaki iyileşme cari açığa nasıl yansıyacak? Enerji ithalatındaki düşüş ekonomi politikalarını değiştirecek mi? Türkiye'nin enerji faturası nasıl etkilenecek? Seda Öğretir yönetiminde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi soruyor, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yanıtlıyor. Özel yayın bu akşam saat 20.00'da NTV ekranlarında olacak.

NTV 25.08.2020 - 11:59 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 12:31

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