Bakan Koca: Şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif

Corona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan'dan getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren ekip için karantina süreci başladı. 61 kişi Ankara'daki Zekai Tahir Burak hastanesinde 14 gün boyunca izlenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin koca çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Koca, "Şu ana kadar karantinadaki 61 kişiden alınan numunelerdeki sonuç negatif. 61 kişinin numune sonuçlarının tamamını yarın açıklamış olacağız" dedi.

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