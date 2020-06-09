Bakan Koca'nın 'yanlış örnek' olarak paylaştığı kişiyi aradı

Mersin'de yaşayan Hamza Tatlı'nın otobüste çekilen fotoğrafı günlerce konuşuldu. Fotoğraf, corona virüs sürecinde yanlış maske kullanımının en dikkat çeken karelerinden biriydi. Fotoğrafı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşıp yanlış maske kullanımına yönelik uyarılarda bulunmuştu. Bakan, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı, kanser hastası annesinin tedavisi için destek sözü verdi.

NTV 09.06.2020 - 18:00

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