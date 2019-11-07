Bakan Pakdemirli NTV'ye konuştu: 81 ilde 2023 lokasyonda fidan dikeceğiz
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. ilk hedef bir günde 81 ile 11 milyon fidan dikmek olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Geleceğe Nefes Seferberliği"ni İstanbul'daki basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Pakdemirli, NTV ekibinden Korhan Varol'un sorularını yanıtladı.
07.11.2019 - 12:14| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 12:15
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