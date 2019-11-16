Bakan Varank'tan Galataport'a ziyaret

Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nde geri sayım sürüyor. Galataport'u ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye çok önemli bir proje kazandırıldığını belirtti. Projeyle sahil şeridinin halka açılmasının önemini vurgulayan Bakan Varank, özellikle liman binasının teknolojik tasarımının da dikkat çekici olduğunu söyledi.
NTV Haber 16.11.2019 - 16:12| Son Güncelleme : 16.11.2019 - 16:41
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