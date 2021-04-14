Bakıcı şiddetini bebek kamerası ortaya çıkardı

Balıkesir’de bakıcı kadının 11 aylık ve 2,5 yaşındaki iki kardeşe uyguladığı şiddet, bebek kamerasıyla ortaya çıktı. Bakıcı tuttuktan sonra çocuklarının davranışlarının değiştiğini anlatan anne Elif Gürbüz ‘‘Kamera koymaya karar verdik. Bir süre sonra görüntüleri izlediğimizde bakıcı N.Ö.'nün psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını gördük’’ dedi. Ailenin avukatı İsmail Zeybek, kamera görüntülerinin delil olarak kabul edildiğini ve mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 14.04.2021 - 16:23| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 16:43
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.