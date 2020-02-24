Başkale'de eksi 8 derecede zorlu gece

Van'da gece hava sıcaklığı eksi sekiz derece olarak ölçülüyor... NTV ekibinden Nizamettin Kaplan ve kameraman Seyfettin Ay, deprem bölgesinde haber nöbetinde. Nizamettin Kaplan, dondurucu soğuğa rağmen evlerine giremeyen, hayvanlarını da yanlarından ayıramayan bölge halkının durumunu canlı yayında anlattı.
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NTV Haber 24.02.2020 - 01:10| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 01:47
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