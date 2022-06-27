Batı Karadeniz'i sel vurdu

Batı Karadeniz'de şiddetli sağanak etkili oluyor. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da dereler taştı, yollar kapandı, köprüler yıkıldı..Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Bölge için çarşambaya kadar kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

Haberler - NTV Haber 27.06.2022 - 04:03 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 04:18

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