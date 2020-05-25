Bayramın tadını büyükler çıkardı

65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma izni ramazan bayramının ilk gününe denk geldi ancak o izin, çocuklarla, torunlarla bir araya gelmeye imkan vermedi. Yakınlara duyulan özlem, bayramı buruklaştırdı. Tek teselli havanın güzel olmasıydı...
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NTV 25.05.2020 - 09:52| Son Güncelleme : 25.05.2020 - 11:57
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