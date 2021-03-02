Benzin istasyonuna dalan TIR faciaya yol açıyordu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan TIR akaryakıt istasyonuna daldı. Çekici bölümü ters dönen araç, sürüklenerek istasyondaki pompaya çarptı. Kazada yaralanan şoför Uğur A. hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 02.03.2021 - 16:31 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 16:41

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