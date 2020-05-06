Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Pazartesi günü açılmaya hazırlanan berber ve kuaförlerde hummalı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması var. Ne gibi önlemler alınıyor? Kuaförler nasıl müşteri kabul edecek? NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal İstanbul'da bir kufaör salonunda çalışmaları takip etti.

NTV Haber 06.05.2020 - 12:20 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 12:54

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