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Beylikdüzü'nde markette kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
02.09.2019 - 14:15

İstanbul Beylikdüzü’nde, bir markette kadın çalışanın, iş arkadaşı tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay, bir markette çalışan Azime T.'nin şiddet anlarını sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Erkek çalışan, tartıştığı Azime T.’yi yere yatırıp tekmelemişti. Genç kadın, saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra da tehditlerini sürdürdüğünü söylemişti. 30 Temmuz’da yaşanan olay anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şiddet anı, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde erkek çalışanın, tartıştığı Azime T.’yi boynundan tutup bir odaya götürmeye çalıştığı görülüyor. Azime T. kapıyı tutarak erkek çalışana direniyor.

Market çalışanı, kadın iş arkadaşını böyle darp etti (Sosyal medyadan yardım çağrısı)

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