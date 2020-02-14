Binayı boşaltmak da yetmiyor

Uzmanlar, İstanbul'da büyüklüğü 7'den fazla olacak bir deprem bekliyor. Senaryolara göre ciddi bir yıkım olacak. Şehirdeki binaların durumu ise hiç iç açıcı değil. Aynı en son Bahçelievler'de olduğu gibi, apartmanlar durup, dururken çöküyor.
NTV Haber 14.02.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 20:21
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