Bisiklet yolunda köpeğe çarpan motosikletli ağır yaralandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde bisiklet yolunda giden motosikletli bir köpeğe çarptı. Kaskı bulunmayan 28 yaşındaki Ramazan Bekçi, motosikletinden fırlayarak ağaca çarpıp sürüklendi. Yaralanan köpek kaçıp giderken yerde yatan motosikletlinin yardımına esnaf koştu. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Bekçi’nin hayati tehlikesi devam ediyor.
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ntv.com.tr 27.04.2021 - 15:29| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 15:51
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