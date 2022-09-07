Bizans’ın 11 asırlık Pithos Küpü bu halde bulundu

Aksaray’da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, Bizans dönemine ait yaklaşık bin 200 yıllık Pithos Küpü ele geçirildi. İhbar üzerine durdurulan aracın ön koltuğunda, battaniyeye sarılı halde bulunan tarihi eser, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Arçataki iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
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