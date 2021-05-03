Bodrum’da duyulan patlama seslerinin nedeni belli oldu

Bodrum Belediyesi, ilçede bir süredir duyulan patlama sesleri ve yoğun dumanla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Açıklamada ‘‘Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları’ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.’’ denildi.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 10:06 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 10:18

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