Bodrum’da film gibi operasyon: Lüks yat zor kullanılarak durduruldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurulmak istenen yat, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken zor kullanılarak durduruldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.