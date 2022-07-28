Bodrum’da film gibi operasyon: Lüks yat zor kullanılarak durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurulmak istenen yat, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken zor kullanılarak durduruldu.

Haberler - İHA 28.07.2022 - 20:06 | Son Güncelleme : 28.07.2022 - 20:07

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