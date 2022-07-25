Bolu’da temiz su doldurmak isterken tankta sıkışıp kaldı
İçme suyundan zehirlenmelerin yaşandığı ve suların kesik olduğu Bolu’da bir vatandaş, tamir için girdiği su tankında sıkışıp kaldı. Esnafın yardımıyla sıkıştığı tanktan çıkmayı başaran Erdal Kaya ‘‘ İçme sularımız kesik. Temiz su kaynağından su doldurmak istedik. Şu düştüğümüz pozisyona bak’’ dedi.
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