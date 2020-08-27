Bu görüntülere tepki yağdı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde salça üretimi yapan işletmede, bir çalışanın çıplak ayaklarıyla salça havuzuna girdiği görüntülere tepki yağdı. Balıkesir Valiliği, sosyal medyada yapılan paylaşımı ihbar olarak değerlendirdi ve kaçak çalıştırılan tesise baskın düzenlendi. Zabıta ekiplerinin incelemesinde hijyenik olmayan koşullarda üretilen 8 buçuk ton salça imha edildi. F.F.'ye ait olduğu belirlenen kaçak firmaya da 13 bin 900 lira ceza kesildi.
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NTV 27.08.2020 - 10:51| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 11:01
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