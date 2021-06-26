Büfede oturan engellileri dövdüler

İstanbul Beykoz'da 2 şüpheli Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye geldi. Şüphelilerden biri bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat'a sopayla saldırıdı. Polat'a yardım etmek isteyen dernek üyesini de dövdü. Saldırgan, polislerin gözü önünde olay yerinden uzaklaştı. Engelliler adliyeye giderek kendilerini döven şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

NTV 26.06.2021 - 11:54 | Son Güncelleme : 26.06.2021 - 12:16

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