Buzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardı

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Eskikılıç köyü yaylasında, Doğu Kökleş'e ait ineğin doğum yapması anında zorlaşınca veteriner hekime haber verildi. Yaylaya gelen veteriner hekim Başar Çamlıyurt, doğum pozisyonu anormal olan buzağıya köylülerin yardımıyla müdahale etti. Çamlıyurt, zor da olsa kısa sürede gerçekleşmesini sağladığı doğumun ardından buzağının solunum yetmezliği çektiğini ve baygın halde olduğunu fark etti. Hemen buzağıya müdahale eden Başar Çamlıyurt, suni teneffüs yaptığı hayvanın solunumunun normale dönmesini sağladı. Bir süre sonra ayağa kalkan buzağı annesini emerek beslenmeye başladı.
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İHA 20.07.2020 - 05:32| Son Güncelleme : 20.07.2020 - 05:40
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