Çaresiz hayvanlara el uzattılar

Türkiye bu yaz orman yangınlarıyla nefessiz kaldı. Üstelik insanlardan daha çok o yangınlar evleri yanan hayvanları vurdu. Aalevlerin sardığı ormanda sıkışıp kaldılar, can verdiler, binlercesi de yaralandı. Alevlerin arasında çaresiz kalan hayvanları hayatta tutabilmek için herkes seferber oldu. (Haber:Osman Terkan Kamera:Ahmet Akpolat)
Abone ol
Paylaş
NTV 04.10.2021 - 11:19| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 11:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.