Çaresiz hayvanlara el uzattılar

Türkiye bu yaz orman yangınlarıyla nefessiz kaldı. Üstelik insanlardan daha çok o yangınlar evleri yanan hayvanları vurdu. Aalevlerin sardığı ormanda sıkışıp kaldılar, can verdiler, binlercesi de yaralandı. Alevlerin arasında çaresiz kalan hayvanları hayatta tutabilmek için herkes seferber oldu.  (Haber:Osman Terkan Kamera:Ahmet Akpolat)

NTV 04.10.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 11:35

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