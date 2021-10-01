Cep telefonu tamir sırasında patladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde suya düştüğü için teknik servise bırakılan telefon masanın üzerinde ekran ısıtması yapılırken bir anda patladı. Alev alan telefon çalışan tarafından yere atılarak söndürüldü.

NTV 01.10.2021 - 17:25 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 17:34

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