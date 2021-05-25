Çocuk parkında silahlı kavga

İstanbul Ümraniye'de parkta oyun oynayan çocukların gözlerinin önünde, iki kişi silahlı ve bıçaklı kavgaya tutuştu. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde çocuklarını alıp kaçmaya çalıştı. Olayda bir kişi silahtan çıkan mermilerle diğer kişi de bıçaklanarak yaralandı.
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NTV 25.05.2021 - 09:49| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 10:17
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