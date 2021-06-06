Çöpe atılan kaplumbağaları temizlik görevlisi kurtardı

Kastamonu’da bir tenekenin içinde çöpe atılan beş kaplumbağa temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu. Bozkurt ilçesindeki çöp konteynerlerini boşaltmaya çıkan Levent Karakaş, konteynerden kamyona düşen tenekeyi fark etti. Tenekenin içindeki kaplumbağaları görünce çok şaşırdığını anlatan Karakaş ‘‘Eğer fark etmeseydim, teneke ile birlikte kaplumbağaları pres yapıp maalesef kötü sonuçlarla karşılaşabilecektik. Ben insanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum” dedi. Karakaş kaplumbağaları doğaya bıraktı.

ntv.com.tr 06.06.2021 - 14:34 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 14:37

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