Corona virüsten ölen maden işçisinin arkadaşına mesajı ''Evde Kalın'' oldu

Zonguldak'ta maden ocağında 28 yıldır çalışan elektrik teknikeri corona virüs nedeniyle tedavi altına alındı. 52 yaşındaki işçi, ölümcül virüse 9 gün dayanabildi. Tedavi altındayken arkadaşlarına son mesajı, ''Evde kalın, dışarı çıkmayın'' oldu.

NTV 10.04.2020 - 14:26 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 15:02

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER