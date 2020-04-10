Corona virüsten ölen maden işçisinin arkadaşına mesajı ''Evde Kalın'' oldu
Zonguldak'ta maden ocağında 28 yıldır çalışan elektrik teknikeri corona virüs nedeniyle tedavi altına alındı. 52 yaşındaki işçi, ölümcül virüse 9 gün dayanabildi. Tedavi altındayken arkadaşlarına son mesajı, ''Evde kalın, dışarı çıkmayın'' oldu.
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NTV 10.04.2020 - 14:26| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 15:02
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