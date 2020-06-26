Corona virüsten can kaybı 5 bin 46

Son 24 saatte Türkiye genelinde 21 kişi daha Coronavirüs nedeniyl hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 5 bin 46'ya yükseldi. bin 458 yeni vaka tespit edilirken, iyileşen hasta sayısı bin 472 oldu. Bir günlük aranın ardından yine iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti.
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NTV 26.06.2020 - 09:19| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 10:04
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