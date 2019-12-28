Çorum'da 2 genç kıza otobüste taciz iddiası

Çorum’da bir halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darp edildi. Olayın ardından gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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