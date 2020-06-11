Çorumlulular aslan korkusunu böyle anlattılar

Çorum'da aslan gördüğünü iddia eden kişi sayısı artıyor. Tedirginlik yaratan duruma karşı fotokapanlar yerleştirildi. Drone ile arama yapılırken 'Aslanı bulma' çalışmalarına jandarma da dahil oldu. Ayrıca köylüler tüfek ve dürbünlerle arazide olduğu iddia edilen aslanı arıyor. Arama çalışmalarını sürdüren kişiler ise, jandarmanın da aslan olduğunu söylediğini ve korkuttuklarını dile getirdi.

ntv.com.tr 11.06.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 16:10

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