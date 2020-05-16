Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadeleyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Bu yıl bizim için başka bir yıl, ya olacağız ya öleceğiz" dedi. Soylu Şırnak kırsalında yürütülen operasyonların önemine işaret etti "Terör vesayetini bitireceğiz" dedi. Bakan Soylu askerlerle iftar ya yaptı. O sırada Soylu'yu arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askerlere seslendi.
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NTV Haber 16.05.2020 - 23:16| Son Güncelleme : 16.05.2020 - 23:28
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