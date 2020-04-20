Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'nda çifte bayram umut ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini değerlendirdi. Ramazan Bayramı sonrası için "normalleşme" mesajı veren Erdoğan, "Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

NTV 20.04.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 12:39

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