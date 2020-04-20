Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'nda çifte bayram umut ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini değerlendirdi. Ramazan Bayramı sonrası için "normalleşme" mesajı veren Erdoğan, "Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" ifadesini kullandı.
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NTV 20.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 12:39
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