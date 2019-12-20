Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Malezya'da gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 7 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücrete zam pazarlığı konusunda "Geldikleri noktayı görelim, jestimizi yaparız" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı; yerli otomobil, ekonomideki gelişmeler ile faiz ve enflasyon başlıklarında da dikkat çeken mesajlar verdi. O açıklamaların ayrıntılarını Yağız Şenkal ve Erdoğan'ın programını takip eden Berfu Güven canlı yayında aktardı.

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