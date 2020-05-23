Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatandaşların bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye’nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız” dedi.

23.05.2020 - 11:02 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 11:25

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