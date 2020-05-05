Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme süreci açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadelede başarı sağlanmasının ardından beklenen normalleşme süreci açıklamasını dün akşam yaptı. Cumhurbaşkanı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların merakla beklediği sokak izni kararından eğitime, ticari faaliyetlerden ulaşım düzenlemesine kadar birçok kararın ayrıntısını paylaştı.
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NTV 05.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:21
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