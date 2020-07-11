Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Srebrenitsa soykırımının 25'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayımladı. Erdoğan'dan, Avrupalı siyasetçilerin soykırımdan ders çıkarmadığını belirterek ''Ne şehitlerimizi unutucak ne de Srebrenitsa soykırımı unutturacağız'' dedi.
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ntv.com.tr 11.07.2020 - 12:56| Son Güncelleme : 11.07.2020 - 13:09
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