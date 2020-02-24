Deprem bir aileyi yok etti

İran sınırında meydana gelen ve Van'ı vuran depremde, Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Nebahat Fırat, eşi ve 4 çocuğunu kaybetti. Gözyaşlarını tutamayan acılı anneyi yakınları teselli etti.

NTV Haber 24.02.2020 - 04:40 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 05:28

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