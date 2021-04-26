Dili boğazına kaçan çocuğu kurtardı: ‘‘Gözümün önünde oldu, koşup yavruyu kurtardım’’
Bartın'da sokakta oyun oynarken dili boğazına kaçan 6 yaşındaki çocuğu, olayı gören mahalle sakini kurtardı. Çocuğun market arabasıyla oynarken sırt üstü yere düştüğünü gören Güçlü Ocakçı ‘‘Yanına gidince dişlerinin kenetlendiğini gördüm ve dilinin boğazına kaçtığını anladım. Tek elimle açmaya çalıştım ama başaramadım. İki elimle epey uğraşıp açtım ve yavruyu hayata döndürdüm. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın.’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 26.04.2021 - 11:55| Son Güncelleme : 26.04.2021 - 12:20
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.