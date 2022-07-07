Diyarbakır'da anne ve 3 yaşındaki kızı kaçırıldı

Diyarbakır'da bir kişi, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Türkan Gülistan Tekin ve 3 yaşındaki kızını kaçırdı. Gülistan’ın Tekin’in evinin önünden, kızının da dedesinin yanından kaçırılma anlarını güvenlik kameraları kaydettti. Dede Bülent Tekin, kızıyla torununun damadı F.G ve yakınları tarafından kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
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DHA 07.07.2022 - 10:15| Son Güncelleme : 07.07.2022 - 10:25
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