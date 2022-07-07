Diyarbakır'da anne ve 3 yaşındaki kızı kaçırıldı

Diyarbakır'da bir kişi, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Türkan Gülistan Tekin ve 3 yaşındaki kızını kaçırdı. Gülistan’ın Tekin’in evinin önünden, kızının da dedesinin yanından kaçırılma anlarını güvenlik kameraları kaydettti. Dede Bülent Tekin, kızıyla torununun damadı F.G ve yakınları tarafından kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 07.07.2022 - 10:15 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 10:25

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