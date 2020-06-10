Diyarbakır'da maskesiz dolaşanlara para cezası kesildi

Son bir haftada 300 yeni vakanın görüldüğü Diyarbakır'da maske kullanımı bugünden itibaren zorunlu hale getirildi. Kahramanmaraş'ta İşkur İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin testi pozitifi çıkınca müdürlük binası kapatıldı. Eskişehir'de ise mevsimlik tarım işçisinin oğlu corona virüse yakalanınca çadırlarda kalan 200 kişi karantinaya alındı.

NTV 10.06.2020 - 17:10 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 17:56

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