Düğün magandası: Çocuğa rağmen silahını defalarca ateşledi
Kilis’in Musabey ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açanlar jandarma baskınıyla gözaltına alındı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir masanın etrafında oturan üç kişiden biri, hemen arkada oynayan çocuğa aldırmadan silahını çekip defalarca ateşlediği görülüyor. Çocuk seslerden korkup kaçarken masadaki adam ateş etmeye devam etti. Jandarma baskınında 3 tabanca ile 1 av tüfeğine el konuldu. Üç kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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ntv.com.tr 14.07.2021 - 16:18| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 16:30
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