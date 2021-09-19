Düğün sonrası mahalle birbirine girdi: Silah var, içeri girin

İstanbul Pendik’te düğün çıkışında iddiaya göre, çay satan büfeden bir kişinin viski istemesiyle başlayan kavga büyüdü ve mahalle birbirine girdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde mahalle sakinlerinden birinin etrafındakileri ‘‘Silah var, içeri girin’’ diyerek uyarmaya çalıştığı görülüyor. Polis ve bekçilerin güçlükle ayırdığı kavgada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 19.09.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 16:51

DİĞER VİDEOLAR